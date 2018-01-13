В Харьковской области во дворе дома взорвали гранату
13.01.2018 17:46
В результате взрыва пострадавших нет
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Харьковской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома 63-летнего жителя поселка Русская Лозовая. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Согласно сообщению, в результате взрыва пострадавших нет.
Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли фрагменты гранаты РГД-5.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства устанавливаются.
Сегодня ночью в Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный выстрелил из гранатомета в кафе. Никто не пострадал. Разрушена стена кафе.
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