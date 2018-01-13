В Харьковской области во дворе дома взорвали гранату

В результате взрыва пострадавших нет

В Харьковской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома 63-летнего жителя поселка Русская Лозовая. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Согласно сообщению, в результате взрыва пострадавших нет.

Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли фрагменты гранаты РГД-5.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства устанавливаются.

Сегодня ночью в Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный выстрелил из гранатомета в кафе. Никто не пострадал. Разрушена стена кафе.

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