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В Харьковской области во дворе дома взорвали гранату

13.01.2018 17:46
В результате взрыва пострадавших нет
В Харьковской области во дворе дома взорвали гранату
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Харьковской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома 63-летнего жителя поселка Русская Лозовая. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Согласно сообщению, в результате взрыва пострадавших нет.

Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли фрагменты гранаты РГД-5.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства устанавливаются.

Сегодня ночью в Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный выстрелил из гранатомета в кафе. Никто не пострадал. Разрушена стена кафе. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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