Впервые с начала "перемирия" боевики применили артиллерию - штаб

В целом с начала суток зафиксировано шесть обстрелов из разного оружия

Боевики в Донбассе продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня. Сегодня они применили артиллерию для обстрела позиций сил ВСУ, сообщает пресс-служба штаба АТО.

На луганском направлении под обстрелом террористов оказались позиции ВСУ возле Новолуганского, тут боевики использовали стрелковое оружие, 82-мм минометы.

Возле Водяного почти час длился обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем 122-мм калибра. В районе Павлополя террористы вели огонь из минометов.

В районе шахты Бутовка боевики обстреливали позиции сил АТО из 120-мм минометов и гранатометов, возле Каменки - из стрелкового оружия и 82-мм минометов.

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Из гранатометов разых видов и стрелкового оружия боевики также нарушали перемирие вблизи Верхнеторецкого.

В целом с начала суток зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков. Один раз ВСУ открывали ответный огонь.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики зачисляют мирное население временно оккупированных территорий в свои ряды для получения дополнительного финансирования.

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