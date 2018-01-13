Среди пострадавших в ДТП под Прагой украинцев нет - МИД
13.01.2018 19:44
Среди 48 пострадавших в результате крупной ДТП нет граждан Украины
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Украинцев нет среди пострадавших в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в окрестностях чешской столицы. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"По информации полиции, украинцев нет среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги", - написал он.
Как сообщалось сегодня ранее, в ДТП возле столицы Чехии погибли трое человек, еще 48 пострадали - среди них 12 подростков.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:15
-
вчера
17:18
-
вчера
14:33
-
вчера
16:35
-
вчера
16:15
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров