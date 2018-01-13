Среди пострадавших в ДТП под Прагой украинцев нет - МИД

Среди 48 пострадавших в результате крупной ДТП нет граждан Украины

Украинцев нет среди пострадавших в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в окрестностях чешской столицы. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"По информации полиции, украинцев нет среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги", - написал он.

Как сообщалось сегодня ранее, в ДТП возле столицы Чехии погибли трое человек, еще 48 пострадали - среди них 12 подростков.

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