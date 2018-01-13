В Британии убили добровольца из Латвии, воевавшего в АТО
На острове Гернси (Великобритания) нашли мертвым 33-летнего Микуса Альпса, который воевал в Донбассе в составе 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии.
Как сообщила местная полиция, тело было найдено в сгоревшем автомобиле в отдаленном районе острова.
Смерть Альпса подтверждают и на странице Facebook батальона. "Пытали, убили, привязали и сожгли машину, которую Мик вез для военных нужд батальона", - говорится в сообщении. Он воевал в Донбассе два года.
Украинский добровольческая армия (УДА) - добровольческое военнизированное формирование, образованное в декабре 2015 года после выхода Дмитрия Яроша и его соратников из движения Правый сектор.
В ежедневные сводки пресс-центра АТО не включаются сообщения о потерях в добровольческих подразделениях, которые официально не входят в ВСУ.
7 января от пулевого ранения в зоне АТО погиб украинский военный.
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