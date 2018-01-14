"Отрезаны от мира": ОБСЕ об отсутствии мобильной связи в ОРДЛО

Источники в Луганске сообщили, что "вообще никакой мобильной связи" нет четвертый день в захваченном гибридными войсками РФ городе

Жители временно оккупированного поселка Таловое, который находится в 39 километрах от Луганска, пожаловались наблюдателям ОБСЕ на отсутствие мобильной связи. Об этом сообщили сегодня LIGA.net в пресс-службе миссии.

"Команда СММ отметила, что в неподконтрольных правительству районах было прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи. В поселке Таловое владелица магазина выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу такого прекращения предоставления услуг, заявив, что жителям поселка необходимо вызывать такси или скорую помощь для перевозки больных в медицинские учреждения", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, женщина, проживающая в подконтрольных Украине районах, выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу своей бабушки, которая проживает во временно оккупированном Донбассе, и с которой семья потеряла связь из-за прекращения предоставления услуг.

Источники в Луганске сообщили сегодня LIGA.net, что "вообще никакой мобильной связи" нет уже четвертый день. "Отрезаны от всего мира сейчас, спасает интернет и скайп", - сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, пока неизвестно, когда может появиться мобильная связь в городе. Аналогичная ситуация отмечается и в Донецке.

11 января сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Связь в оккупированном Донбассе пропала из-за перебитого кабеля

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.