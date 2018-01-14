В Докучаевске появились проукраинские листовки: фото

На листовках, которые развесили захваченном российскими войсками городе, с фотографией автобуса было написано: "Волноваха, извини за убийство!"

Во временно оккупированном Докучаевске Донецкой области появились проукраинские листовки в годовщину трагедии под Волновахой, когда при обстреле боевиками автобуса на блокпосту погибли 12 человек. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Печальная годовщина. 13 января 2015 года террористы расстреляли рейсовый автобус Златоустовка - Донецк. Автобус попал под огонь целой батареи реактивных систем залпового огня Град. Батарея стреляла со стороны Докучаевска. Оккупированного города. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения", - отметил Цаплиенко.

По его словам, в городе вчера появились листовки с извинениями в совершении преступления.

"С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация? У меня есть только три фотодоказательства. Но листовок было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной на Ленина, на Октябрьской и Независимости", - сказал журналист.

Он добавил, что боевики быстро срывали листовки на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. "Бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, а даже сфотографировать. Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти открытки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди, которые долгие годы ждут возвращения Украины", - считает Цаплиенко.

13 января 2015 года боевики нанесли удар из Докучаевска по блокпосту украинских военных в районе Волновахи (поселок Бугас).

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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