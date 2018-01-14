В Донецке боевики обстреляли автомобиль местного жителя - ОБСЕ

По данным ОБСЕ, во время обстрела ранения получил на Путиловском мосту 31-летний дончанин

Боевики террористической организации ДНР обстреляли местного жителя во временно оккупированном Донецке, когда он ехал на своем автомобиле через Путиловский мост. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ посетили клиническую больницу Макеевке. Медработники сообщили, что 10 января, в 22:30 к ним доставили мужчину 31-летнего мужчину с осколочными ранениями шеи, левого плеча и правой ноги.

"По словам медработников, мужчина рассказал им, что он получил ранения около 15:00 того же дня, когда находился в транспортном средстве на Путиловском мосту в Донецке. 12 января медработники сказали СММ по телефону о том, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии и был выписан из больницы", - отметили в пресс-службе.

7 декабря сообщалось, что в Донецке в мусоровоз попала мина, есть раненый.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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