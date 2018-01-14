В Борисполе пьяная женщина-водитель сбила электроопору: фото

Ночью по требованию полицейских остановиться женщина-водитель не отреагировала, увеличила скорость авто и пыталась сбежать

В Борисполе пьяная женщина на скорости сбил электроопору и дерево, пытаясь уехать от полицейских. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя в Facebook.

"Во время патрулирования 13 января, около 02:00, инспекторы заметили, как водитель автомобиля BMW 318, выезжая с парковки, на улице Киевский Путь, пересекла двойную сплошную линию. По требованию полицейских остановиться она не отреагировала, зато увеличила скорость, пытаясь сбежать", - отметили в пресс-службе.

В результате женщина-водитель не справилась с управлением, сбила электроопору и дерево. "Патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку", - уточнили в пресс-службе.

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