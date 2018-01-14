В Харьковской области при пожаре погибли мать и двое детей

На ликвидацию пожара спасатели потратили около трех часов. Причина возгорания выясняется

В Харьковской области жертвами пожара в частном жилом доме стали мать и двое малолетних детей. Трагедия произошла в субботу вечером, 13 января, в поселке Новая Водолага, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня, в некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. Общая площадь пожара составила 50 кв. м.

В комнате, где огня не было, но было много дыма, пожарные обнаружили тела трех погибших - 42-летней женщины и ее пятилетних сына и дочери.

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На ликвидацию пожара ушло почти три часа. Причина возгорания выясняется, отметили в ГСЧС.

17 декабря 2017 года в результате пожара в селе Драбовцы Черкасской области погибли четверо детей.

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