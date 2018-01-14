USD:  28.34  28.68   EUR:  33.81  34.54  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Силы АТО сбили на фронте очередной российский беспилотник

14.01.2018 21:59
С начала перемирия сбит уже третий БПЛА этого типа
Силы АТО сбили на фронте очередной российский беспилотник
Орлан-10 в армии России (фото - sdelanounas.ru)

Украинская противовоздушная оборона сбила на фронте в Донбассе очередной беспилотник российского производства. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа Орлан-10. С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.

Штаб отмечает, что Украина вновь продемонстрировала противнику "защищенность неба", с учетом того, что аэроразведка на фронте запрещена минскими договоренностями. 

"Подразделения ПВО действуют по четким алгоритмом: своевременно обнаруживают и сопровождают цель, а в нужный момент принимается решение об уничтожении вражеского БПЛА", - отмечает командование.

Орлан-10 - российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием Специальный технологический центр в Санкт-Питербурге. .

Максимальная взлетная масса БПЛА по разным данным составляет от 14 до 18 кг. Он способен передавать видео на расстояние до 120 км. Стоимость такого аппарата составляет около 6 млн рублей. 

Читайте также: США обвинили РФ в запугивании и нападениях на наблюдателей ОБСЕ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 