Силы АТО сбили на фронте очередной российский беспилотник

С начала перемирия сбит уже третий БПЛА этого типа

Украинская противовоздушная оборона сбила на фронте в Донбассе очередной беспилотник российского производства. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа Орлан-10. С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.



Штаб отмечает, что Украина вновь продемонстрировала противнику "защищенность неба", с учетом того, что аэроразведка на фронте запрещена минскими договоренностями.



"Подразделения ПВО действуют по четким алгоритмом: своевременно обнаруживают и сопровождают цель, а в нужный момент принимается решение об уничтожении вражеского БПЛА", - отмечает командование.



Орлан-10 - российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием Специальный технологический центр в Санкт-Питербурге. .