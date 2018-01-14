Силы АТО сбили на фронте очередной российский беспилотник
Украинская противовоздушная оборона сбила на фронте в Донбассе очередной беспилотник российского производства. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа Орлан-10. С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.
Штаб отмечает, что Украина вновь продемонстрировала противнику "защищенность неба", с учетом того, что аэроразведка на фронте запрещена минскими договоренностями.
"Подразделения ПВО действуют по четким алгоритмом: своевременно обнаруживают и сопровождают цель, а в нужный момент принимается решение об уничтожении вражеского БПЛА", - отмечает командование.
Орлан-10 - российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием Специальный технологический центр в Санкт-Питербурге. .
Максимальная взлетная масса БПЛА по разным данным составляет от 14 до 18 кг. Он способен передавать видео на расстояние до 120 км. Стоимость такого аппарата составляет около 6 млн рублей.
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