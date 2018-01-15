Дело задержанных в 2017 году четырех экс-беркутовцев ушло в суд

Силовиков обвиняют в превышении власти и избиении 18 участников Автомайдана и других граждан в ночь с 22 на 23 января 2014 года в центре Киева

Генеральная прокуратура передала в суд обвинение четырем бывшим сотрудникам спецподразделения Беркут в нападении на участников Автомайдана в Киеве 23 января 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

"Департамент специальных расследований направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении четырех бывших сотрудников столичного спецподразделения милиции Беркут, которые длительное время находились в розыске и в прошлом году были задержаны", - сказано в сообщении.

Силовиков обвиняют в превышении власти и избиении 18 участников Автомайдана и других граждан в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в Киеве.

Экс-беркутовцам также инкриминируются служебные подделки официальных документов (рапортов) и предоставление заведомо ложных показаний, совмещенных с обвинением участников Майдана в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура получила от России официальный отказ в выдаче причастного к преступлениям на Евромайдане экс-заместителя командира роты Беркута Дмитрия Садовника, потому что он получил гражданство России.

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