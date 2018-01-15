В Волновахе полиция задержала информатора боевиков

В полиции утверждают, что информатор передавал информацию о дисклокации подразделений сил АТО своему другу, который воевал на стороне боевиков ДНР

В Волновахе полицейские задержали местного жителя по подозрению в передаче боевикам данных о передвижении военных ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Мужчина был обнаружен в ходе отработки населенного пункта, рассказали в полиции.

Правоохранители утверждают, что информатор передавал информацию о дисклокации подразделений сил АТО своему другу, который воевал на стороне боевиков ДНР.

"Он мне сам звонил и спрашивал об обстановке в районе, а я рассказывал куда движутся колонны техники", - сказал задержанный.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК.

Сегодня Ровенский горсуд приговорил к 5 годам лишения свободы жителя Волновахского района Донецкой области, который собирал сведения о дислокации и перемещениях сил АТО и передавал их боевикам.

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