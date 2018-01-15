Шабунин заявил о возобновлении расследования против него
В Киеве следователи Днепровского отдела полиции возобновили расследование против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в деле об избиении помощника народного депутата Всеволода Филимоненко. Об этом сообщается на сайте ЦПК.
Сегодня в отделении полиции состоялся перекрестный допрос Филимоненко и Шабунина.
По мнению активистов ЦПК, следователи пытаются доказать, что Филимоненко - журналист. "Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователем именно для инкриминирования Шабунину более тяжелой статьи", - говорится в сообщении.
В ЦПК заявили, что допрос был организован по инициативе самого Филимоненко.
Напомним, сейчас Шабунина подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" Всеволоду Филимоненко, который представлялся журналистом. Главе ЦПК инкриминируют ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).
В августе Днепровский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде частичного личного обязательства.
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