В Киевской области от пожара погибли два человека

Еще двое пострадали и были госпитализированы

В результате пожара в Броварском районе Киевской области погибли двое, в том числе ребенок 2012 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 января в 22:15 мин. в с. Квитневое Броварского района в частном жилом доме возник пожар. В 04:00 16 января пожар был ликвидирован на площади 180 кв. м. В результате пожара два человека погибли (из них один ребенок 2012 года рождения) и пострадало два человека, которые госпитализированы", - говорится в сообщении.

13 января 2017 года в Харьковской области жертвами пожара в частном жилом доме стали мать и двое малолетних детей.

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