Шестой день нет связи Vodafone: что происходит в оккупации

По данным ОБСЕ, в поселках временно оккупированного Донбасса появились проблемы с доставкой продуктов питания из-за отсутствия мобильной связи

Во временно оккупированном поселке Александровск, что в 20 километрах от Донецка, две владелицы магазинов заявили, что не смогли осуществить поставки в магазины продуктов из-за отсутствия мобильной связи Vodafone. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Команда СММ отметила, что в ОРДЛО с 11 января прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи.

"В Александровке две владелицы магазинов в возрасте от 50 до 70 лет выразили СММ свое беспокойство в связи с тем, что в связи с отсутствием мобильной связи не смогли осуществить поставки в магазины продуктов, в частности хлеба. В селе Ивановка (33 км к востоку от Луганска, - ред.) и селе Леськино жители сообщили наблюдателям об отсутствии мобильной связи", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, в поселке Старомихайловка, что 15 км к востоку от Донецка женщина в возрасте от 60 до 70 лет сказала наблюдателям, что обеспокоена, поскольку не может связаться со своими родственниками в Харькове.

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По информации источников LIGA.net, в Луганске наблюдается ажиотаж в связи с массовой покупкой пакетов местного мобильного оператора Лугаком.

"Он заработал, выстраиваются целые очереди, чтобы хоть как-то можно было связаться в городе", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другие источники в городе рассказали, что такая ситуация была создана специально боевиками.

"Первое - отрезать, изолировать нас от Украины, второе - настроить против ВСУ, третье - поднять продажи Лугакома. Поскольку раньше на него особо никто не обращал внимания", - добавила луганчанка Марина.

11 января сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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