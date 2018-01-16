В Донецкой области от взрыва гранаты в доме погиб мужчина: фото

Инцидент произошел в поселке Шевченко Покровского района

В Покровском районе Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По предварительной информации, в частном доме в поселке Шевченко разорвалась граната. Смертельные телесные повреждения получил 57-летний хозяин.

На месте работали полицейские.

Сообщение о взрыве поступило в Покровский отдел полиции около 05:30.

По словам очевидцев, в последнее время мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила в результате неосторожного обращения с гранатой.

3 января В Днепре ночью произошел взрыв гранаты на бульваре Славы во дворе многоэтажного жилого дома.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.