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В Донецкой области от взрыва гранаты в доме погиб мужчина: фото

16.01.2018 16:24
Инцидент произошел в поселке Шевченко Покровского района
В Донецкой области от взрыва гранаты в доме погиб мужчина: фото
Фото: police.dn.ua

В Покровском районе Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По предварительной информации, в частном доме в поселке Шевченко разорвалась граната. Смертельные телесные повреждения получил 57-летний хозяин. 

На месте работали полицейские.

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Сообщение о взрыве поступило в Покровский отдел полиции около 05:30.

По словам очевидцев, в последнее время мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила в результате неосторожного обращения с гранатой.

3 января В Днепре ночью произошел взрыв гранаты на бульваре Славы во дворе многоэтажного жилого дома.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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