В Донецкой области от взрыва гранаты в доме погиб мужчина: фото
В Покровском районе Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
По предварительной информации, в частном доме в поселке Шевченко разорвалась граната. Смертельные телесные повреждения получил 57-летний хозяин.
На месте работали полицейские.
Сообщение о взрыве поступило в Покровский отдел полиции около 05:30.
По словам очевидцев, в последнее время мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила в результате неосторожного обращения с гранатой.
3 января В Днепре ночью произошел взрыв гранаты на бульваре Славы во дворе многоэтажного жилого дома.
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