Покушение на Осмаева и Окуеву: подозреваемый вину не признает

По информации адвоката, прокуратура направила официальный запрос в РФ, чтобы выяснить настоящую фамилию подозреваемого

Подозреваемый в первом покушении на бывших добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву не признает своей вины и отказывается сотрудничать со следствием. Об этом Украинской правде рассказал его адвокат Алексей Дубина.

Он отметил, что его подзащитный, который проходит по делу как Александр Дакар, не сотрудничает со следствием. "Наша позиция такова: нечего с ними сотрудничать, они уже на него повесили ярлык" чеченского киллера", - сказал Дубина.

Адвокат утверждает, что Дакар действительно находился в автомобиле Окуевой и Осмаева, но не стрелял в них.

"Он никого не собирался убивать. Никакого умысла он не имел. Ни в кого не стрелял и не попадал", - сказал Дубина.

По его словам, на данный момент следствие остановлено - правоохранители якобы устанавливают личность подозреваемого. По информации Дубины, прокуратура направила официальный запрос в РФ, чтобы выяснить настоящую фамилию Дакара. Адвокат при этом считает, что ответа украинская сторона не дождется.

Напомним, в сентябре начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что расследование покушения на жизни добровольцев находится на завершающей стадии. При этом, по его словам, "об обстоятельствах совершения данных уголовных преступлений Дакар (подозреваемый, - ред.) показания не давал и не собирается давать, поэтому трудно говорить о мотивах и возможных заказчиках". Он уточнил, что даже при наличии подозреваемого и доказательств его вины "до конца раскрутить эту цепочку не получается". Также Крищенко сообщил, что в данном деле "других фигурантов нет".

В октябре корреспонденту LIGA.net сообщили в прокуратуре, что ожидают результатов экспертиз и информации по запросу о международной правовой помощи в деле о первом покушении на Осмаева и Окуеву, после чего производство будет передано в суд. Действие меры пресечения для подозреваемого в покушении было тогда продлено до 23 ноября.

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