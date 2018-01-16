Экс-глава Львовского облсовета внес 3 млн залога и вышел из СИЗО

Ореста Фурдычко задержали в конце прошлого года по подозрению в получении взятки

Задержанный по подозрению в получении $300 тыс взятки директор Института агроэкологии и природопользования Нацакадемии аграрных наук Орест Фурдычко вышел из СИЗО, уплатив залог в 3 млн грн. Об этом в ответе на запрос ZAXID.NET сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Также издание сообщает, что залог оплатил и бывший директор "Сател Украинка", которого вместе с Фурдычко задержали 30 декабря 2017 года.

При этом, как сообщили в САП, Фурдычко уплатил 3 млн грн залога еще 4 января, а его сообщник залог в 1 млн грн заплатил 9 января.

Как сообщалось 2 января, детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили и задержали сразу после получения части взятки ($300 тысяч) директора одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщника.

По данным НАБУ и САП, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере $500 тысяч, чтобы передать руководству Национальной академии аграрных наук Украины.

Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между научно-исследовательским учреждением и предприятием.

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