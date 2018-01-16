ОРДО не гарантируют безопасность для ремонта кабеля Vodafone

Украинская сторона выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ и предоставила необходимые гарантии безопасности

Представители ОРДО до сих пор не предоставили гарантий безопасности для начала ремонтных работ по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина. В штабе АТО надеются на содействие миссии ОБСЕ, сообщает пресс-служба штаба.

Там отметили, что украинская сторона выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ и предоставила необходимые гарантии безопасности.

"Вместе с тем, процесс решения этой проблемы с стороны ОРДО находится на "нулевом" уровне: гарантии безопасности со стороны НВФ ОРДО, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют", - сказано в сообщении.

По словам представителей штаба, украинская сторона из 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных робот на объектах инфраструктуры Донецкой области согласовала уже 20 заявок, в ОРДО согласовали лишь одну.

"Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии СММ ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина, что позволит гражданам Украины, которые вынуждены находиться на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в ближайшее время услышать голоса родных и близких", - говорится в сообщении штаба АТО.

11 января сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

Оператор обратился в Донецкую областную администрацию, миссию ОБСЕ и Общий центр по контролю и координации для разрешения на ремонт поврежденных линий связи в Донецкой области.

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