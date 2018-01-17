В Николаеве участкового подозревают в торговле наркотиками

Участковый якобы продавал каннабис своим знакомым и зарабатывал на этом 10-20 тысяч гривень в месяц

Сотрудники департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали участкового по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.



26-летний участковый полицейский якобы сбывал каннабис своим знакомым и получал 500 грн за пять граммов наркотиков.



Как утверждает следствие, задержанный получал 10-20 тыс грн такой прибыли ежемесячно.



Прокуратура Николаевской области открыла уголовное дело по ч.2 ст.307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, пересылание или сбыт наркотических веществ). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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