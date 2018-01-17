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Из-за сильного снегопада в Чехии столкнулись 40 машин: фото

17.01.2018 07:48
В результате аварии десять человек получили травмы
Из-за сильного снегопада в Чехии столкнулись 40 машин: фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На автомагистрали, которая соединяет Прагу и Братиславу, столкнулось 40 машин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Южно-Моравского края Чехии.

"Пострадали около 10 человек, из них один получил травмы средней тяжести. У остальных легкие травмы", - отметил представитель полиции Южно-Моравского края Чехии Петр Замечник.

В результате дорожно-транспортного происшествия движение в обоих направлениях было временно заблокировано.

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Фото: скриншот видео

Среди попавших в аварию - 24 фуры, один автобус, легковые автомобили.

По данным полиции, причиной массовой аварии стал сильный снегопад и превышение водителями допустимой скорости движения.

12 января возле Праги в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погибли три человека.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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