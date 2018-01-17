ОБСЕ сообщили, где боевики спрятали танки в Донбассе

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал танки террористов недалеко от захваченных гибридными войсками РФ Луганска и Донецка

Пророссийские наемники в 57 километрах от временно оккупированного Донецка разместили танки. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мини-беспилотник СММ обнаружил 20 танков, десять Т-64 и десять Т-72, одно самоходное артиллерийское орудие (2С9 Нона-С, 120 мм, - ред.) приблизительно в 4 км юго-востоку от села Тернового", - отметили в пресс-службе.

Также по данным ОБСЕ в селе Терновое террористы разместили с нарушением линий отвода три самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм, - ред.) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 Лягушка, 122 мм, - ред.).

"К юго-востоку от села Веселая Гора, что в 16 километрах к северу от Луганска, наблюдатели видели свежие следы, по оценке, как минимум двух танков Т-64, ведущие в северном направлении", - уточнили в пресс-службе.

26 декабря беспилотник ОБСЕ зафиксировал 56 танков недалеко от Луганска.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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