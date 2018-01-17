В Украине из-за снегопадов без света остались 15 поселков и сел

Обесточены девять населенных пунктов в Донецкой, три - в Запорожской, и три - в Одесской областях

В Донецкой, Запорожской и Одесской областях из-за сильного ветра и снега без света остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 15 населенных пунктов в трех областях", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточняют, что без света остались девять сел и городов в Донецкой, три населенных пункта в Запорожской, и три - в Одесской областях.

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах.

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