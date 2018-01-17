Задержан дезертир, СБУ говорит - хотел переметнуться к врагу

Злоумышленник, по месту проживания которого нашли тысячи патронов, пистолеты и фальшивые печати, якобы захотел "лучших" условий службы в составе ВС РФ

В Запорожье разоблачен контрактник одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, который якобы собирался изменить присяге и переметнуться на сторону врага - в российскую армию. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как утверждает СБУ, в конце апреля 2017 года, "поддавшись пророссийской пропаганде о якобы "лучших" перспективах службы в рядах вооруженных сил РФ", военнослужащий самовольно покинул расположение своего подразделения.

Дезертир был задержан спецслужбами в одной из квартир в Запорожье. При обыске у него изъяли пистолет Макарова, пистолет Форт и почти четыре тысячи патронов различного калибра.

Фото: пресс-служба СБУ

Также были обнаружены поддельные печати Минобороны, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья, при помощи которых злоумышленник якобы планировал изготовить новые документы для сокрытия факта своего участия в антитеррористической операции на стороне ВСУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 408 УК (дезертирство).









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