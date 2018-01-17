USD:  28.44  28.74   EUR:  34.61  35.21  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В зоне АТО на фугасе подорвался транспорт ВСУ: есть погибшие

17.01.2018 10:24
Два военнослужащих скончались от смертельных ранений. Пятеро других бойцов АТО получили различные травмы, однако их жизни ничего не угрожает
В зоне АТО на фугасе подорвался транспорт ВСУ: есть погибшие
Скриншот из видеозаписи

Сегодня, 17 января, при выполнении боевого задания на луганском направлении фронта на неизвестном взрывном устройстве подорвалось транспортное средство бойцов АТО. Несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих ВСУ, сообщила пресс-служба штаба антитеррористической операции в Донбассе.

Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы, состояние их здоровья оценивается, как удовлетворительное.

Все раненые оперативно доставлены в одну из местных больниц.

Причины и подробности трагедии выясняются, на месте подрыва работает оперативная группа штаба АТО.

Читайте также: На разминирование Донбасса уйдет 10-15 лет - эксперты

Ранее штаб АТО сообщал, что по состоянию на 1 января 2018 года разминировано почти 26 тысяч гектаров территории Донбасса.

Специалистам за время войны удалось обезвредить и уничтожить около 326 тысяч взрывоопасных предметов. Также очищено свыше 1100 км дорог и почти 18 км ж/д путей, проверено 106 объектов.

Читайте также: Задержан дезертир, СБУ говорит - хотел переметнуться к врагу

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 