В зоне АТО на фугасе подорвался транспорт ВСУ: есть погибшие
Сегодня, 17 января, при выполнении боевого задания на луганском направлении фронта на неизвестном взрывном устройстве подорвалось транспортное средство бойцов АТО. Несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих ВСУ, сообщила пресс-служба штаба антитеррористической операции в Донбассе.
Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы, состояние их здоровья оценивается, как удовлетворительное.
Все раненые оперативно доставлены в одну из местных больниц.
Причины и подробности трагедии выясняются, на месте подрыва работает оперативная группа штаба АТО.
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Ранее штаб АТО сообщал, что по состоянию на 1 января 2018 года разминировано почти 26 тысяч гектаров территории Донбасса.
Специалистам за время войны удалось обезвредить и уничтожить около 326 тысяч взрывоопасных предметов. Также очищено свыше 1100 км дорог и почти 18 км ж/д путей, проверено 106 объектов.
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