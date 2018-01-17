В зоне АТО на фугасе подорвался транспорт ВСУ: есть погибшие

Два военнослужащих скончались от смертельных ранений. Пятеро других бойцов АТО получили различные травмы, однако их жизни ничего не угрожает

Сегодня, 17 января, при выполнении боевого задания на луганском направлении фронта на неизвестном взрывном устройстве подорвалось транспортное средство бойцов АТО. Несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих ВСУ, сообщила пресс-служба штаба антитеррористической операции в Донбассе.

Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы, состояние их здоровья оценивается, как удовлетворительное.

Все раненые оперативно доставлены в одну из местных больниц.

Причины и подробности трагедии выясняются, на месте подрыва работает оперативная группа штаба АТО.

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Ранее штаб АТО сообщал, что по состоянию на 1 января 2018 года разминировано почти 26 тысяч гектаров территории Донбасса.

Специалистам за время войны удалось обезвредить и уничтожить около 326 тысяч взрывоопасных предметов. Также очищено свыше 1100 км дорог и почти 18 км ж/д путей, проверено 106 объектов.

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