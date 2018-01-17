Прорвавшийся в Венгрию кукурузник принадлежит жителю Авдеевки

Пограничники не могли остановить самолет, поскольку не имеют средств, которые могут остановить авиасудно, пересекающее воздушное пространство Украины

Украинские пограничники подтвердили, что ситуация с пересечением украинско-венгерской границы легкомоторным самолетом с нелегалами имела место. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Укринформ.

"Такая ситуация имела место. Самолет вылетал из тыловых районов, расположенных далеко от государственной границы", - отметил он.

Спикер отметил, что самолет пограничники не могли остановить, потому что Госпогранслужба не имеет средств, которые могут остановить авиасудно, пересекающее воздушное пространство Украины.

Слободян отметил, что совместно с венгерской стороной будет проведено расследование в отношении этой ситуации - определение круга лиц, причастных "к этой махинации".

Спикер ГПСУ также отметил, что информацию о владельце этого самолета и возможную его причастность к незаконной деятельности пограничники в свое время передавали в компетентные органы, и теперь необходимо выяснить, почему не было соответствующей и своевременной реакции на сообщение Госпогранслужбы.

Слободян сообщил, что владельц самолета имеет постоянное место жительства - это город Авдеевка Донецкой области.

Как сообщали венгерские СМИ, правоохранительные органы страны задержали легкомоторный самолет Ан-2, на котором якобы 11 нелегалов незаконно пересекли украинско-венгерскую границу. Как заявили в полиции, легкомоторный самолет приземлился ночью в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег на приграничной территории. Его случайно заметил работник полиции, который живет в деревне.

Усиленные наряды полиции с собаками обнаружили на месте приземления брошенный самолет, а затем и прибывших на нем. Задержаны 11 выходцев из Азии - восемь вьетнамцев и трое граждан Афганистана.

Как заявили в полиции, сейчас устанавливают местонахождение пилота самолета, а также организатора воздушной переправки нелегалов.

Ранее сообщалось, что на Волыни СБУ блокировала канал нелегальной переправки лиц в страны Евросоюза.

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