За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных
В прошлые сутки в зоне АТО в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Также в ходе выполнения боевого задания в результате подрыва техники на мине от полученный травм скончались еще двое служащих.
Пятеро военных получили боевые травмы.
Боевики семь раз обстреливали позиции сил АТО и украинские военные в двух случаях были вынуждены открывать ответный огонь.
Обстрелы были в районе Светлодарской дуги около Луганского, в районе Песок, Верхнеторецкого, Новотроицкого, Авдеевки и Гранитного.
Ранее сообщалось, что 17 января транспортное средство бойцов АТО подорвалось на луганском направлении фронта. Несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих ВСУ и пятеро получили травмы.
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