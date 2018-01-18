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За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных

18.01.2018 06:39
Двое служащих получили несовместимые с жизнью травмы в результате подрыва транспортного средства на мине
За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных

В прошлые сутки в зоне АТО в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также в ходе выполнения боевого задания в результате подрыва техники на мине от полученный травм скончались еще двое служащих.

Пятеро военных получили боевые травмы.

Боевики семь раз обстреливали позиции сил АТО и украинские военные в двух случаях были вынуждены открывать ответный огонь.

Обстрелы были в районе Светлодарской дуги около Луганского, в районе Песок, Верхнеторецкого, Новотроицкого, Авдеевки и Гранитного.

Ранее сообщалось, что 17 января транспортное средство бойцов АТО подорвалось на луганском направлении фронта. Несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих ВСУ и пятеро получили травмы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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