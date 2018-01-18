За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных

Двое служащих получили несовместимые с жизнью травмы в результате подрыва транспортного средства на мине

В прошлые сутки в зоне АТО в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Также в ходе выполнения боевого задания в результате подрыва техники на мине от полученный травм скончались еще двое служащих.



Пятеро военных получили боевые травмы.



Боевики семь раз обстреливали позиции сил АТО и украинские военные в двух случаях были вынуждены открывать ответный огонь.



Обстрелы были в районе Светлодарской дуги около Луганского, в районе Песок, Верхнеторецкого, Новотроицкого, Авдеевки и Гранитного.

Ранее сообщалось, что 17 января транспортное средство бойцов АТО подорвалось на луганском направлении фронта. Несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих ВСУ и пятеро получили травмы.

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