Суд арестовал 18-летнего водителя, сбившего насмерть подростка

Подозреваемый признал свою вину

Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца без права на залог 18-летнего водителя, который сбил насмерть подростка. Об этом сообщает ТСН.

Такой меры пресечения требовала прокуратура. Обвинение считает, что он может скрываться от следствия. Защита водителя настаивала, что вину он признал, со следствием сотрудничает, и просили под стражу парня не брать.

Тиграна Енгибаряна привезли в суд за несколько часов до начала заседания. Поддержать его пришли родители - они несколько часов простояли в коридоре. Мать водителя все время плакала, сам подозреваемый в зале тоже плакал и заявил, что сожалеет о случившемся. "Очень жаль, лучше бы я был на его месте - такой молодой, как и я", - говорил подозреваемый.

Родители парня говорят, что водил он хорошо, они ему доверяли. Несмотря на то, что удостоверение действительно получил перед Новым годом.

Смотрите также: В Харькове водитель сбил 17-летнего пешехода и убежал: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.