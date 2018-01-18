Россошанский оговорил себя - адвокат

Сам подозреваемый, который участвовал в заседании по видеосвязи, не стал комментировать это заявление своего адвоката

Адвокат Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской, заявил, что его подзащитный оговорил себя. Об этом адвокат Алексей Цыбенко сказал сегодня во время заседания суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения, сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, сам Россошанский, который участвовал в заседании по видеосвязи, не стал комментировать это заявление.

Ранее Россошанский согласился с предъявленным ему подозрением.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017-го. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.



8 января Юрию Россошанскому было объявлено подозрение в убийстве юриста по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

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