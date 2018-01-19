Трасса Киев - Одесса снова открыта для движения транспорта
19.01.2018 13:54
Движение возобновили для автомобильного транспорта всех категорий
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Движение транспорта на трассе Киев - Одесса возобновили. Об этом сообщает служба автомобильных дорог в Одесской области.
"С 10:00 19 января 2018-го на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев - Одесса, км 273 + 210 - км 464 + 122 снимаются ограничения и восстанавливается движение для автомобильного транспорта всех категорий", - говорится в сообщении.
18 января 2018 года движение транспорта по трассе Киев - Одесса полностью ограничено в связи с погодными условиями.
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