Девять дней без связи в ОРДЛО: ОБСЕ сообщила о ситуации

По данным ОБСЕ, ремонтные работы для восстановления мобильной связи пока ведутся только в Счастье Луганской области

По состоянию на сегодня, 19 января, продолжаются ремонтно-восстановительные работы в районе Счастья Луганской области с целью восстановления мобильной связи Vodafone во временно оккупированном Донбассе. Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Могу подтвердить, что в одном из мест повреждения в районе Счастья специальная мониторинговая миссия ОБСЕ присутствовала вчера и сегодня (во время ремонта, - ред.) и будет продолжать способствовать, осуществлять соответствующий мониторинг ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры", - сказал Хуг.

По его словам, ОБСЕ получила необходимые гарантии безопасности как для наблюдателей СММ, так и для проведения ремонта.

"Во втором месте повреждения, в районе Оленовки эти работы по ремонту еще не ведутся", - уточнил Хуг.

Он добавил, что, когда они начнутся, то наблюдатели ОБСЕ будут мониторить ситуацию на месте и предоставлять информацию в отчетах миссии.

Сеть Vodafone пропала на территории ОРДЛО 11 января. Причиной стало повреждение телекоммуникационных сетей в районе н. п. Оленовка, Донецкой области и Счастье, Луганской области. Работы по восстановлению связи продолжаются.

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Ранее сообщалось, что Vodafone заявила о переводе всех абонентов, живущих на оккупированной территории Донбасса на тариф Смартфон Стандартный - с ежедневной оплатой в 3 грн в день.

Услугами Vodafone на территории ОРДЛО пользуются почти 2 млн абонентов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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