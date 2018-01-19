В Донбассе зафиксирована эскалация конфликта - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ видели количество новых траншей вдоль линии разграничения в Донбассе

На протяжении минувшей недели ситуация в вопросе безопасности в Донбассе ухудшилась. Об этом сегодня на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"СММ зафиксировала почти 6,5 тысяч нарушений режима прекращения в Донбассе, это на 70%, чем на позапрошлой неделе", - отметил Хуг.

По его словам, наблюдатели зафиксировали масштабное количество новых траншей вдоль линии разграничения, что свидетельствует о начале очередных военных действий.

"Стороны готовятся к продолжению насилия, а не его прекращению", - сказал Хуг.

Он добавил, что по данным ОБСЕ, 46 единиц оружия были размещены в нарушений линий отвода.

"Есть еще одно существенное противоречие. Донбасс - это неотгороженный регион. Это регион, где каждый день страдают реальные люди: водители такси, бабушки, дети. Все они погибают или получают тяжелые телесные повреждения на реальных улицах… Люди живут в столь ужасных условиях, которые десятилетиями не видели нигде в Европе", - подчеркнул Хуг.

В прошлом году ОБСЕ подтвердила факт смерти или травмирования более 40 детей в Донбассе.

По словам Хуга, на минувшей неделе несколько ранений получил мужчина, водитель такси, во временно оккупированной Макеевке.

За 2017 год зафиксировали около 400 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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