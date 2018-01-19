В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за проблем с водой
В Черкассах на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение об объявлении городе чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает местное издание Дзвін.
Основанием стало отсутствие в городе водоснабжения.
По информации пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции КП Черкассыводоканал, которая обеспечивает водоснабжение города.
"Планируется завершить работы с последующим восстановлением водоснабжения до 18:00 19 января", - отметили в пресс-службе.
Для подвоза воды к населению и социальных объектов привлечено 11 единиц техники.
Жители Черкасс второй день живут без воды из-за аварии на водозаборе.
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