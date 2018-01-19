Полиция освободила заложника, за которого требовали $20 тыс

Операция по задержанию похитителей и освобождению заложника длилась несколько минут, рассказывают в полиции

В Донецкой области правоохранители задержали четырех человек, которые подозреваются в похищении бизнесмена с целью выкупа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Вчера, по заказу организатора, члены группировки похитили предпринимателя из города Селидово. Мужчину выманили на склады под предлогом оформления аренды, схватили и, угрожая оружием, с мешком на голове вывезли в Константиновку. Пленного связали скотчем и держали в промзоне, запугивая убийством и требуя деньги. Жизнь человека оценили в $20 тыс", - рассказывают в полиции.

В пресс-службе уточнили, что спецоперация длилась несколько минут, в результате которой все подозреваемые в причастности к организованной преступной группе были задержаны на месте преступления. Заложник не пострадал, его спасли.

"Все члены группировки - жители Донецкой области. Установлено, что они причастны также к нападению на жителя Покровского района и нанесении ему телесных повреждений. Кроме того, известно, что бандиты планировали новые преступления на территории Донецкой и соседних областей", - добавили в полиции.

По месту жительства задержанных проводятся обыски, изъяты их автомобиль и огнестрельное оружие, в частности пистолет.

Предварительно задержанным инкриминируют ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст.15 ч.1 ст. 121 (покушение на нанесение тяжких телесных повреждений) УК.

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