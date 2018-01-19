В Одессе произошла перестрелка, есть убитые: фото, видео

В результате перестрелки убит пророссийский деятель Валентин Дорошенко, который называл себя членом "партии Сталина"

В Одессе произошла перестрелка между полицией и подозреваемым, которого правоохранители пытались задержать. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Сегодня на улице Новосельського, во время задержания мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, злоумышленник начал сопротивляться и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы был убит еще один мужчина, а также ранены трое правоохранителей и случайный очевидец происшествия.

В ответ полицейские применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был ликвидирован.

По информации издания "Думская", убитый - Валентин Дорошенко, известный своими пророссийскими взглядами. Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010 году баллотировался в мэры и даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль - приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания облУВД на Еврейской осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова.

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия, которое полицейские начали изымать.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Видео: facebook.com/yuri.prazdnikov

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