В ОБСЕ рассказали о погибшем в Донбассе наблюдателе

Виталие Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года

Погибший вчера в ДТП в Краматорске наблюдатель СММ ОБСЕ Виталие Зара был гражданином Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

Там отметили, что Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года.

"Его будут помнить как надежного, трудолюбивого и улыбчивого друга и коллегу. Светлая память!" - сказано в сообщении.

Напомним, вчера утром в Краматорске автомобиль такси марки Lanos занесло на повороте и он вылетел на встречную полосу, где в него врезался грузовой автомобиль ГАЗель. Таксист получил травмы, а пассажир, которым был наблюдателем ОБСЕ, вылетел на дорогу через заднее стекло и умер на месте.

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