Неизвестный подорвал базу отдыха в Одесской области
Сегодня, около 3 часов ночи на территории базы отдыха в п.г.т. Затока Одесской области неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство. Повреждена стена здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
В результате взрыва, по информации полиции, никто не пострадал.
Правоохранители установили, что эпицентр взрыва находился в помещении сразу за входными металлическими воротами. Возле воронки была найдена полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов.
При осмотре прилегающей к базе отдыха территории полицейские обнаружили топор, проволоку длиной 56 метров, спортивную туристическую сумку и кабель.
Фото: od.npu.gov.ua
Сведения в ЕРДР внесены по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.
В настоящее время назначен ряд экспертиз. Мотивы совершения данного преступления и причастные к нему лица устанавливаются.
Вчера в Одессе во время задержания предполагаемого преступника произошла перестрелка. Погибли три человека: сам злоумышленник - Валентин Дорошенко, известный своими пророссийскими взглядами и участием в одесском Антимайдане, и его сообщник, а также полицейский.
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