USD:  28.61  28.91   EUR:  34.84  35.44  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Служащего учебного центра "Десна" подозревают во взяточничестве

20.01.2018 13:36
В учебном центре ВСУ говорят, что если подозрение подтвердится, то будут требовать лишить служащего офицерского звания
Служащего учебного центра "Десна" подозревают во взяточничестве

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" по подозрению в получении неправомерной выгоды задержали служащего одной из частей центра. Об этом сообщается на странице "Десны" в Facebook.

Отмечается, что в случае подтверждения факта неправомерной выгоды, будут инициировать лишение служащего офицерского звания и увольнение его из ВСУ.

Проводятся следственные действия.

В декабре 2017 года в "Десну" приезжала делегация Нацгвардии штата Калифорния во главе с генерал-майором США Девидом Болдуином.

Читайте также: Сотрудник Десны воровал предназначенное для военных топливо: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 