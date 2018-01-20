Служащего учебного центра "Десна" подозревают во взяточничестве

В учебном центре ВСУ говорят, что если подозрение подтвердится, то будут требовать лишить служащего офицерского звания

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" по подозрению в получении неправомерной выгоды задержали служащего одной из частей центра. Об этом сообщается на странице "Десны" в Facebook.



Отмечается, что в случае подтверждения факта неправомерной выгоды, будут инициировать лишение служащего офицерского звания и увольнение его из ВСУ.



Проводятся следственные действия.

В декабре 2017 года в "Десну" приезжала делегация Нацгвардии штата Калифорния во главе с генерал-майором США Девидом Болдуином.

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