В Греции атаковали посольство Украины - Климкин

Министр предположил, что это были пророссийские радикалы

Ночью в Афинах неизвестные с коктейлями Молотова пытались атаковать посольство Украины. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

По его предположению, атаку осуществили пророссийские радикалы. Никто не пострадал.

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры по всем странам", - написал Климкин.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.