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В Греции атаковали посольство Украины - Климкин

20.01.2018 13:22
Министр предположил, что это были пророссийские радикалы
В Греции атаковали посольство Украины - Климкин
Павел Климкин

Ночью в Афинах неизвестные с коктейлями Молотова пытались атаковать посольство Украины. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

По его предположению, атаку осуществили пророссийские радикалы. Никто не пострадал.

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры по всем странам", - написал Климкин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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