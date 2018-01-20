В Греции атаковали посольство Украины - Климкин
20.01.2018 13:22
Министр предположил, что это были пророссийские радикалы
Павел Климкин
Ночью в Афинах неизвестные с коктейлями Молотова пытались атаковать посольство Украины. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
По его предположению, атаку осуществили пророссийские радикалы. Никто не пострадал.
"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры по всем странам", - написал Климкин.
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