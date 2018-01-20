В Одессе мужчина стрелял по полицейским из винтовки: видео
Сегодня утром, 20 января, в Одессе пьяный 49-летний мужчина забаррикадировался в квартире и начал стрелять из винтовки из окна. Об этом сообщил начальник управления полиции Одесской области Дмитрий Головин.
49-летний мужчина стрелял из винтовки калибром 4,6 мм. Пытался попасть в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Никто не пострадал.
Стрелок задержан по ч.4 ст.296 УК (хулиганство).
Подробности инцидента пока неизвестны.
19 января в Одессе произошла перестрелка во время задержания предполагаемого преступника. Погибли три человека: сам злоумышленник - Валентин Дорошенко, известный своими пророссийскими взглядами и участник одесского Антимайдана, и его сообщник, а также 27-летний полицейский.
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