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В Одессе мужчина стрелял по полицейским из винтовки: видео

20.01.2018 14:05
Пьяный 49-летний мужчина забаррикадировался в своей квартире и стрелял из окна
В Одессе мужчина стрелял по полицейским из винтовки: видео
Скриншот видео

Сегодня утром, 20  января, в Одессе пьяный 49-летний мужчина забаррикадировался в квартире и начал стрелять из винтовки из окна. Об этом сообщил начальник управления полиции Одесской области Дмитрий Головин.

49-летний мужчина стрелял из винтовки калибром 4,6 мм. Пытался попасть в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Никто не пострадал.

Стрелок задержан по ч.4 ст.296 УК (хулиганство).

Подробности инцидента пока неизвестны.          

19 января в Одессе произошла перестрелка во время задержания предполагаемого преступника. Погибли три человека: сам злоумышленник - Валентин Дорошенко, известный своими пророссийскими взглядами и участник одесского Антимайдана, и его сообщник, а также 27-летний полицейский. 

Читайте также: "За Сталина". Перестрелка в Одессе: все известные детали 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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