В Украине задержали члена исламистской группировки - СБУ

Иностранец намеревался вербовать в Украине новых членов для международной исламистской группировки, говорят в СБУ

В Одесской области сотрудники СБУ задержали находящегося в международном розыске гражданина Узбекистана, который, по информации правоохранителей, отвечал за вербовку новых членов для международной исламистской организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ говорят, что иностранец принимал активное участие в деятельности международной религиозно-экстремистской группировки Джихадчилар (Джихадисты). Он входил в состав структурного подразделения группировки Жамаат и отвечал за вербовку новых членов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама.

По информации спецслужбы, этим же злоумышленник намеревался заниматься и на территории Украины.

Решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана.

Напомним, по подозрению в совершении государственной измены, предусмотренной ст. 111 УК, по состоянию на 31 декабря 2017 года в розыске находятся 63 человека.

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