В зоне АТО ранен боец, еще четверо получили боевые травмы - карта

Боевики активизировались возле Новоселовки Второй, где вели обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В Донбассе в результате обстрелов гибридной армии один военнослужащий сил АТО был ранен, еще четверо получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На линии соприкосновения опять нет полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины", - сказано в сообщении.

На донецком направлении боевики применил минометы разных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП гибридная армия неоднократно вела огонь на подступах к Водяному, а с 82-мм минометов и гранатометов обстреливала защитников Широкино.

Кроме того, боевики активизировались возле села Новоселовка Вторая, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В целом, за день зафиксировано шесть обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов.

По словам первого замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга, на протяжении минувшей недели ситуация в вопросе безопасности в Донбассе ухудшилась.

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