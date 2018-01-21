УПЦ КП пожаловалась в ЕСПЧ за нападение на храм в Крыму

Европейский суд по правам человека принял и зарегистрировал заявление УПЦ КП

Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата направили в Европейский суд по правам человека заявление по событиям августа 2017 года, когда российские силовики опечатали часть помещений симферопольского храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира и нанесли ущерб общине. Об этом сообщает Крым.Реалии.



"Европейский суд по правам человека принял это заявление, зарегистрировал его", - отметил архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

31 августа 2017 года сообщалось, что в Симферополе представители оккупационной администрации при поддержке российских силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП. По словам архиепископа Климента, оккупанты забрали крест, церковную утварь, раритетные иконы, столовую посуду из фарфора и богемского хрусталя, которые были подарены церкви, а также ковры. При этом описание вещей составлено не было, архиепископу не предлагали подписать акт об изъятии церковного имущества.



Архиепископ отметил, что в числе изъятого было имущество из часовни во имя Христа Спасителя и имущество из закрытого ранее севастопольского храма.



Смотрите также: Появилось видео нападения силовиков РФ на украинский храм в Крыму

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.