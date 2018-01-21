В Одесской области мужчина обстрелял бригаду ремонтников ЛЭП
В Одесской области сельский житель помешал проведению работ по восстановлению линий электропередач с помощью выстрела. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Происшествие произошло селе Долиновка Арцизского района.
"На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач... Чтобы восстановить подачу электроэнергии, работники районной электрической станции спиливали ветви деревьев у дома местного жителя. В это время 68-летний хозяин вышел во двор и начал требовать прекращения ремонтных работ. Началась ссора, в ходе которой мужчина вынес из дома охотничье ружье и выстрелил из него в землю", - рассказывают в полиции.
Вследствие выстрела никто не пострадал.
На место происшествия вызвали полицейских, которые изъяли ружье, разрешения на которого у мужчины не оказалось.
По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК.
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