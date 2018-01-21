ОБСЕ в Донбассе зафиксировала за сутки 340 взрывов - отчет

В ОБСЕ констатируют уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, но увеличение количества взрывов

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 340 взрывов в зоне боевых действий в Донбассе за сутки с 19:30 18 января до 19:30 19 января 2018-го. Об этом говорится в отчете миссии.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав при этом больше взрывов (около 340 по сравнению с примерно 200)", - говорится в отчете.

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