ОБСЕ в Донбассе зафиксировала за сутки 340 взрывов - отчет
21.01.2018 12:24
В ОБСЕ констатируют уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, но увеличение количества взрывов
Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 340 взрывов в зоне боевых действий в Донбассе за сутки с 19:30 18 января до 19:30 19 января 2018-го. Об этом говорится в отчете миссии.
"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав при этом больше взрывов (около 340 по сравнению с примерно 200)", - говорится в отчете.
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