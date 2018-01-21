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Украинцев нет среди жертв пожара в Праге - посол

21.01.2018 13:29
В посольстве выясняют, были ли украинцы среди эвакуированных из отеля в Праге во время пожара
Украинцев нет среди жертв пожара в Праге - посол
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате пожара в гостинице в центре Праги. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

"Среди погибших украинцев нет. Среди пострадавших также в настоящее время нет. Выясняем, были ли в отеле, есть ли среди эвакуированных", - сказал Перебийнис.

20 января вечером в центре Праги вспыхнул пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David. Жертвами огня стали два человека, еще девять человек пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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