В Кабуле при нападении на отель погиб украинец - МИД

Консул Украины вылетает в Кабул

В результате нападения на отель "Интерконтиненталь" в столице Афганистана Кабуле погиб гражданин Украины. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал он.

20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала в Кабуле на отель "Интерконтиненталь".

К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков, атаковавших отель. Представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш сказал, что по меньшей мере пять человек были убиты и шесть ранены. Еще 153 человек, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.

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