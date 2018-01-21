В Карпатах группу туристов накрыло лавиной

К счастью, никто из людей не пострадал

В Карпатах во время похода по Черногорскому Хребту вблизи озера Неистовое Ивано-Франковской области группа туристов попала в лавину и их снесло по склону. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 января в 18:20 к очередным Яворницкого поисково-спасательного отделения на горе Поп Иван поступило сообщение от одного из участников туристической группы (семь человек, жители Киева) о том, что во время путешествия по Черногорскому хребту, во время спуска вблизи озера Неистовое на территории Яремчанского горсовета, они попали в лавину и их снесло по склону", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, эта группа туристов в тот день побывала на горе Поп Иван, где спасатели рекомендовали им спуститься самым безопасным маршрутом, поскольку погодные условия были неблагоприятными для путешествий и предупредили о вероятности схода лавин. Однако туристы не прислушались к предостережению и продолжили движение по ранее выбранному маршруту.

В результате схода лавины никто из людей не пострадал. К счастью, туристы обошлись легким испугом. В 23:30 группа туристов в удовлетворительном состоянии дошла к базе отдыха "Заросляк".

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