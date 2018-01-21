Украинские врачи семь часов боролись за жизнь боевика-диверсанта

Состояние боевика гибридной армии РФ тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации, рассказывают в штабе АТО

Украинские врачи в зоне АТО спасли жизнь российского диверсанта. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов, ему было перелито 1,5 литра плазмы крови. Сейчас он в реанимации под наблюдением военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации", - говорится в сообщении.

20 января 2018 года сообщалось, что гибридные войска РФ в районе Широкино направили к позициям сил АТО диверсионно-разведывательную группу, которая, уходя от огня ВСУ, бросила на поле боя раненого. Украинские военные его оперативно эвакуировали и оказали медицинскую помощь.

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