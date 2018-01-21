В результате теракта в Кабуле погибли несколько украинцев - МИД
В результате теракта в отеле Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погибли несколько граждан Украины. Это следует из сообщения пресс-службы Министерство иностранных дел.
"По последней информации, поступающей в МИД Украины, в результате вчерашнего террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины", - гласит сообщение. МИД не уточняет, сколько граждан Украины погибли.
"Министр иностранных дел Павел Климкин осудил этот ужасный террористический акт и выразил соболезнования семьям погибших. Консул Украины в Таджикистане немедленно вылетает в Кабул. Тем временем установлены контакты с консульскими сотрудниками аккредитованных в Афганистане дипломатических представительств дружественных к нам государств, которые уже сейчас оказывают помощь", - сообщает министерство.
The Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря МВД Афганистана Наджиба Даниша, уточняет, погибли по меньшей мере 18 человек, включая 14 иностранцев.
20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала в Кабуле на отель.
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