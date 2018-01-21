USD:  28.61  28.91   EUR:  34.84  35.44  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В результате теракта в Кабуле погибли несколько украинцев - МИД

21.01.2018 17:12
Как следует из сообщения Министерства иностранных дел, среди жертв теракта в Кабуле - несколько украинцев
В результате теракта в Кабуле погибли несколько украинцев - МИД
Фото: скриншот

В результате теракта в отеле Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погибли несколько граждан Украины. Это следует из сообщения пресс-службы Министерство иностранных дел.

"По последней информации, поступающей в МИД Украины, в результате вчерашнего террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины", - гласит сообщение. МИД не уточняет, сколько граждан Украины погибли.

"Министр иностранных дел Павел Климкин осудил этот ужасный террористический акт и выразил соболезнования семьям погибших. Консул Украины в Таджикистане немедленно вылетает в Кабул. Тем временем установлены контакты с консульскими сотрудниками аккредитованных в Афганистане дипломатических представительств дружественных к нам государств, которые уже сейчас оказывают помощь", - сообщает министерство.

The Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря МВД Афганистана Наджиба Даниша, уточняет, погибли по меньшей мере 18 человек, включая 14 иностранцев.

20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из трех человек, напала в Кабуле на отель.

К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков, атаковавших отель. Представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш сказал, что по меньшей мере пять человек были убиты и шесть ранены. Еще 153 человек, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 